أوكسفورد: قد نطرح لقاح كورونا في ديسمبر

مع ترقب العالم موعد ظهور اللقاح الذي سيضع حدا للوباء المستمر في حصاده في مختلف البلدان، مسجلاً موجات ثانية وثالثة في العديد منها، ألمح أندرو بولارد المسؤول عن إدارة الفريق العامل على تجربة لقاح كوفيد 19 التي تجريها جامعة أوكسفورد البريطانية بالاشتراك مع شركة AstraZeneca البريطانية- السويدية الأربعاء، إلى احتمال ولو ضئيل بأن يطرح اللقاح قبل نهاية ديسمبر.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن النتائج النهائية لتجارب اللقاح ستظهر مبدئياً قبل نهاية العام الحالي وفقًا لقناة "العربية".

وعند سؤاله عن احتمال طرح اللقاح قبل الرابع والعشرين من ديسمبر، قال: "هناك فرصة ضئيلة".

يذكر أن هذا اللقاح كان تعرض لنكسة الشهر الماضي مع وفاة متطوع برازيلي في التجارب السريرية، فيما أكدت الجامعة البريطانية أن اختبار لقاح "أسترازينيكا وأوكسفورد" سيستمر حتى بعد وفاة المتطوع الذي ستحقق بملابساتها، فيما اعتبر مراقبون أن وفاته ستشكل نكسة كبرى للقاح لو ثبت فعلا أنها مرتبطة بالتجارب.

وسبق للتجارب السريرية النهائية على هذا اللقاح أن توقفت مؤقتا أيضا في بداية سبتمبر الماضي، بعد مرض أحد المتطوعين في بريطانيا، ووصفت "أسترازينيكا" الأمر في ذلك الوقت بأنه "إجراء روتيني" يتم في حالة إصابة أي مشترك بأي "مرض غير واضح"، مؤكدة أن تتبع نتائج التجارب يتم عن كثب في جميع أنحاء العالم.

وكانت الآمال كبيرة بأن يكون هذا اللقاح هو أول ما يتم طرحه في السوق من لقاحات، بعد نجاح اختبار كل من المرحلة الأولى والثانية، فيما شارك في الانتقال إلى المرحلة 3 حوالي 30 ألف مشارك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.