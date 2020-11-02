استشاري طب الحالات الحرجة: لقاح أكسفورد يسير بخطوات جيدة

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن رئيس الوزراء البريطاني أعلن اليوم إغلاق البلاد كإجراء احترازي لعدم تفشي فيروس كورونا، نظرا لتسارع حالات الإصابة، لافتا إلى أنه لا يوجد حتى الآن حالات حرجة بشكل كبير مقارنة بالموجه الأولى، وهذا الإجراء استباقي، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد، والحكومة تأمل خلال فترة الإغلاق السيطرة على الوضع.

وأضاف "سليمان"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن الوضع الحالي لا يشبه تسارع الموجه الأولى، ولكن هناك حالة ترقب خاصة مع معرفة أن فصل الشتاء يكون فيه خطورة انتشار الفيروس أكبر.

وأشار إلى أن هناك شبه التزام من قبل المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الإغلاق في الموجه الأولى لم يكن مشددا بشكل صارم كما كان يتمنى، والوضع فيه بعض المرونة نظرا لارتباط بعض الأمور بالاقتصاد، موضحا أن معظم المواطنين ملتزمون في بريطانيا خاصة في الأماكن العامة بالإجراءات الاحترازية حيث يرتدون الكمامات لتغطي الأنف والفم.

وعن آخر تطورات لقاح أكسفورد، أكد أنه مازال في المرحلة الثالثة، والتي تعتبر أطول مرحلة، حيث يتم تجربة اللقاح على عدد كبير من المتطوعين، البالغ عددهم في بريطانيا 10 آلاف متطوع، مؤكدا أن اللقاح يسير بخطوات جيدة جدا، وأحد قادة البحث صرح مؤخرا أن هناك أنباء سارة إذ ثبت أن تكوين الأجسام المضادة بنسبة كبيرة يحدث في كل الأعمار، كما أنهم يأملون أن اللقاح يحصل على موافقة طارئة من الحكومة قبل نهاية العام.