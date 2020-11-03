عاجل.. إصابة نشوى مصطفى بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجرائها أشعة مقطعية على الرئة، قبل قليل.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعربت مؤخرًا عن اشتياقها لوالدها الراحل، ورغبتها في رؤيته والتحدث إليه.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مستعينة بمقطع من أغنية شيرين، قائلة: "كل حاجة ناقصة حاجة وأنت مش جنبي حبيبي".

وتابعت: "الله يرحمك يا أبويا، وحشتني ووحشني حضنك وطبطبتك، يارب أشوفك قريب يا حبيبي".

وتقدم نشوى مصطفى، برنامج "بنت البلد" على شاشة المحور، وقدمت مؤخرًا برنامج "أمي ولا مراتي" على شاشة قناة "dmc"، وحقق نجاحا كبيرًا وقت عرضه.

وشاركت نشوى مصطفى، في مسرحية "عطل فني" التي عرضت ضمن موسم الرياض، بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، وأوتاكا، تأليف أمير طعيمة وشارك في التأليف أحمد شاكر، ومن إخراج أوتاكا.