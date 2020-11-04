شيفروليه تسجل الأعلى مبيعًا خلال سبتمبر 2020 بـ 4652 مركبة 

أعلن مركز معلومات سوق السيارات "أميك" عن التقرير الخاص بمعدل مبيعات شركات السيارات داخل السوق المالية خلال الشهر الأخير من الربع الثالث للعام الجاري 2020، والذي سجل ارتفاعًا في عدة شركات فيما انخفض المعدل في شركات أخرى.

وخلال التقرير، ظهر معدل مبيعات أكثر من 12 علامة تجارية داخل السوق المحلية ضمن قائمة، احتلت شركة "شيفروليه" المركز الأول بمبيعات وصلت إلى 4652 مركبة خلال سبتمبر 2020 وتسجل ارتفاعا مقارنة بمبيعات سبتمبر 2019 والتي وصلت إلى 4109 مركبات، فيما سجلت نسبة وصلت إلى 20% للحصة التسويقية لها داخل السوق المحلية.

وأوضح التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات العلامة التجارية "هيونداي" والتي وصلت إلى 2340 مركبة خلال سبتمبر 2020 بنسبة 10% الصحة التسويقية، وتأتي في المرتبة الثانية وتسجل ارتفاعا مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1668 مركبة بنسبة 8%الصحة التسويقية.

وجاءت شركة "نيسان" بالمركز الثالث بمبيعات وصلت إلى 2220 مركبة خلال سبتمبر 2020 بنسبة 10% الصحة التسويقية لها، وتسجل انخفاضا مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 2421 مركبة بنسبة 12% الصحة التسويقية.

فيما سجلت شركة "تويوتا" المركز الرابع ضمن القائمة وسجلت ارتفاعا في مبيعاتها خلال سبتمبر 2020 والتي وصلت إلى 1968 مركبة بنسبة 9% الصحة التسويقية، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1560 مركبة بنسبة وصلت إلى 8% الصحة التسويقية.

وأشار التقرير، إلى انخفاض بسيط في معدل مبيعات العلامة الفرنسية "رينو" داخل السوق المحلية بمبيعات وصلت إلى 1563 مركبة بنسبة 7% الصحة التسويقية خلال سبتمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1617 مركبة بنسبة 8% الصحة التسويقية.