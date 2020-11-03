ضبط 650 ألف لتر بنزين بمحطة تموين سيارات جرى تجميعها من السوق السوداء

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة قليوب- بالاشتراك مع مالك المحطة، بشراء كميات كبيرة من المواد البترولية (بنزين 92) من تجار السوق السوداء، والإتجار بها من داخل المحطة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم التموينية، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الدعم، من خلال إحكام الرقابة على عمليات تداول المواد التموينية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحطة بحملة تموينة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين من خلال الفحص والجرد، قيامهما بتجميع كمية قدرها (637.182 ألف لتر بنزين 92).

تاجروا بها داخل المحطة، بغرض الاستفادة من فارق الأسعار، وتحقيق مكاسب غير مشروعة جراء ذلك.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.