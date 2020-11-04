عاجل.. ترامب: نتائج الانتخابات بدأت تتغير في بعض الولايات بشكل مفاجئ

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن النتائج بدأت تتغير في بعض الولايات بشكل مفاجئ، بعدما كان متقدما.

وأشار ترامب في مؤتمر صحفي إلى أنه من غير المنطقي أن تغير أصوات البريد أصوات الولايات بتلك الطريقة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ومن جانبها قالت مديرة حملة المرشح الديمقراطي، إن بايدن سيستطيع حتى نهاية يوم الخميس دحر منافسه دونالد ترامب بحصد أغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، في مؤتمر صحفي، اليوم، متابعة: " لدينا دعم كبير في صفوف الأميركيين من أصول لاتينية، ومستعدون لمواجهة أي نزاع قانوني بالنسبة للانتخابات في أي محكمة أميركية".

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب.

وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.

أغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات أميركية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو، وأهايو، وأيوا، ومونتانا، وتكساس.

بينما تشير النتائج إلى فوز بايدن في ولايات فيرجينيا وفيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس، وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا، وولاية واشنطن، وأوريجون، وهاواي، ومينيسوتا، وأريزونا، وماين.