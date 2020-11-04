عاجل.. ترامب: أصوات الانتخابات تنقلب بسبب الاقتراع عبر البريد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "النتائج بدأت تتغير في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة"، موضحا: "رصدنا ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كنت متقدما فيها".

كما قال ترامب أيضا عبر حسابه على موقع "تويتر": "كيف يحدث هذا في كل مرة يحسبون فيها الأصوات، كيف يمكن للأصوات أن تنقلب بتلك الطريقة بسبب الاقتراع عبر البريد"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتابع بقوله "إنهم يدمرونها بالكامل (الانتخابات)، هل هذا هو التوقيت المناسب لتدميرها؟".

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55 في المئة من الأصوات.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب.

وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات أميركية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو، وأهايو، وأيوا، ومونتانا، وتكساس.

بينما تشير النتائج إلى فوز بايدن في ولايات فيرجينيا وفيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس، وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا، وولاية واشنطن، وأوريجون، وهاواي، ومينيسوتا، وأريزونا، وماين.