منها القيد لأول مرة كالشباب.. الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

أعلنت نقابة المحامين عبر الموقع الرسمي لها عن الأوراق المطلوبة للاشتراطات للقيد بجداولها (جدول عام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض)، تستعرضها "الوطن" تفصيلًا فيما يلي:

ـ الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1ـ شهادة ميلاد كمبيوتر.

2 ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.

3 ـ شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات كالنموذج الموضح.

4 ـ إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.

5 ـ شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).

6 ـ أصل شهادة الثانوية العامة.

7 ـ شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.

8 ـ شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح.

9 ـ 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.

10 ـ شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات.

11 ـ شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).

12 ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.

ـ الأوراق المطلوبة للقيد الابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل + صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

2 ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.

3 ـ شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.

4 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

5 ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.

6 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

7 ـ برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالاستئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1 ـ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.

2 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

4 ـ إيصال سداد الرسوم.

5 ـ شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

6 ـ برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

8 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض

1 ـ صورة البطاقة الشخصية.

2 ـ صورة البطاقة الضريبية.

3 ـ صورة الكارنيه

4 ـ برينتر تأمينات

5 ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.

6 ـ شهادة تحركات.

7 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

ـ الأوراق المطلوبة بالنسبة لمحامي القطاع العام.

موافقة الشئون القانونية ـ بيان بالإجازات بدون مرتب ـ بيان بالجزاءات ـ بيان حالة وظيفية ـ توكيل جهة العمل ـ برنتر تأمينات ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.