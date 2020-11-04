أمين عام "الشيوخ": الانتهاء من 238 مادة من لائحة المجلس

قال المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن 29 نوفمبر المقبل يشهد أول جلسة محددة الساعة العاشرة جلسة عامة، وهناك جلسة خاصة مشكلة لإعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، ومن ثم بعدها المراجعة النهائية ثم عرض اللائحة على اللجنة ومن ثم تنتهي قبل نصف شهر ديسمبر.

وأضاف "عثمان"، خلال لقاء عبر فضائية "دي إم سي"، أن اللائحة سبب اجتماع اللجنة الخاصة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن اللجنة ناقشت مشروع اللائحة المقدم من الأمانة العامة، وتم الانتهاء من 238 مادة، وباقي اللائحة سيتم الانتهاء منه اليوم في حدود 300 إلى 306 مواد.

وتابع: "قمنا بإنشاء مجموعتين على تطبيق (واتساب) لـ 300 عضو بالمجلس، ويتواصل معهم الأمانة العامة وتنشر لهم الأخبار وتتلقى الردود عليها".

وشدد على أن المجلس يؤكد على الإجراءات الاحترازية دائمًا وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، واستخدام المعقمات طوال الوقت.

15 يوما مدة عمل لجنة صياغة لائحة مجلس الشيوخ

تبدأ لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عملها ولمدة 15 يوما في مراجعة كل المواد المتعلقة بمشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بها يعرض في اجتماع لاحق على اللجنة الرئيسية ثم إحالته إلى الجلسة العامة للمناقشة.

كانت اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد انهت كل مناقشاتها، اليوم، حول مسودة مشروع القانون التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والخاصة بلائحة المجلس.

وعقدت اللجنة 4 اجتماعات على مدار أسبوعين متتاليين، وشهد اجتماع اليوم مناقشة المواد الخاصة بحضور الأعضاء وغيابهم، وواجبات الأعضاء والجزاءات البرلمانية وكيفية انتهاء العضوية سواء بإبطالها أو إسقاطها.

وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل المجلس، إنه تم الانتهاء من مناقشة الباب الخاص بالمحافظة على النظام في المجلس وموازنة المجلس وحساباته وتشكيل الأمانة العامة ودورها.

وأشارت إلى أنه تم إدخال بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ وفقا لمقترحات أعضاء اللجنة.

كما تقرر إضافة مواد جديدة بهدف تنظيم عمل المجلس. وقالت: "ذلك أدى إلى إرجاء مناقشة عدد من المواد".

واستطردت قائلة: "من المقرر أن يتم إرسال اللائحة بعد الانتهاء من إعدادها إلى لجنة خاصة لصياغتها الصياغة النهائية تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس، وإصدارها بقانون، مبينة أن اجتماع اليوم شهد مناقشات اتسمت بالثراء والمشاركة من كل الأعضاء بمختلف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وجرت في مناخ من التعاون والانفتاح على كل الآراء والتوجهات، الأمر الذي يشير بخروج اللائحة بما يليق بمكانة مجلس الشيوخ وما يضمه من قامات علمية وفكرية وإعلامية رفيعة المستوى.