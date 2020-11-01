البرلمان يوافق على نقل أموال مجلس الشورى المُلغى إلى "الشيوخ"

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المسائية اليوم، على تقرير اللجنة العامة للمجلس بنقل الأموال النقدية بقطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.

واكد الدكتور علي عبد العال، أن مكتب المجلس أحسن إدارة الأموال، وأن كافة الأموال التي تواجدت بمجلس النواب بحكم الدستور بعد إلغاء مجلس الشيوخ تمت زيادتها ولم تنقص، ما يعكس حسن إدارة هيئة مكتب المجلس لهذه الأموال.

واستعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، حيث أكد أن مكتب المجلس أحسن إدارة أموال الصندوق، وأن حجم الأموال التي آلت لمجلس النواب منها لم ينقص منها شيئ بل زادت بنسبة 17% للعملات الأجنبية و62% للعملات المحلية، ما يعني أن مكتب المجلس أدار هذه الأموال بشكل جيد وأحسن استثمارها.

كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.

ووافق المجلس كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي، بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية الموقع في القاهرة بتاريخ 14 / 5/ 2020.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020، بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأغذية العالمي في مصر المتعلق بإنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر.