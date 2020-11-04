ترامب يشكك في نتائج الانتخابات على الـ"سوشيال".. وتويتر وفيسبوك يحذران

رفضت مواقع التواصل الاجتماعي، التغريدة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ندد فيها بـ "ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة" في إشارة إلى التصويت عبر البريد، حيث وضع كلا من "تويتر" و"فيس بوك" تحذيرا حول التغريدة.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على "تويتر" إن "بطاقات انتخابية مفاجئة" ظهرت ليلا في ولايات كان يتصدر نتائجها، معتبرا أن النتائج بدأت تتغير "بطريقة غريبة" في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون، في إشارة إلى أن هناك تزوير في النتائج خاصة في الأصوات عبر البريد، وذكر الموقع أن تلك التغريدة "قد تحتوي على معلومات مضللة وقد تكون محل نزاع".

ولم تكن تلك المرة الأولى اليوم، حيث حذر "تويتر" من تغريدة لترامب صباح اليوم، زاعم فيها أن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات". أما على "فيس بوك"، فقد حذر الموقع من التغريدة التي نشرها الرئيس، ووضع تنويه يرافق المنشور يتضمن: "كالمتوقع.. نتائج الانتخابات شوف تستغرق وقتا أطول هذا العام، ملايين الأمريكيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات عبر البريد، وفرز الأصوات يحتاج إلى وقت أطول للعد".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن النتائج بدأت تتغير في بعض الولايات بشكل مفاجئ، بعدما كان متقدما، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تغير أصوات البريد أصوات الولايات بتلك الطريقة، "النتائج بدأت تتغير في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة.. رصدنا ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كنت متقدما فيها".وقبل الانتخابات حذر الرئيس الأمريكي من الاقتراع عبر البريد أكثر من مرة، معتبرًا أنّها قد تفتح الباب أمام عمليات تزوير، وغرّد عبر حسابه على تويتر، أنّ "التصويت عبر البريد إذا لم تغيره المحاكم سيؤدي لإجراء أكثر انتخابات فاسدة في تاريخ بلادنا، انتخابات مزورة".

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب.وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.