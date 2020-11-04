عاجل.. الري عن "جولة السد": لم نتفق على منهجية استكمال "المفاوضات"

عُقد اليوم اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، حيث اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وقال بيان صادر عن وزارة الري المصرية، منذ قليل: "هذا وقد اتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرا لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020 واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".