لبنى عسل عن استئناف مفاوضات سد النهضة: "قضية المياه حياة أو موت للشعب"

استعرضت الإعلامية لبنى عسل، خبرًا عن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال الفترة المقبلة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وقالت "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن مصر ليست ضد التنمية داخل دولة إثيوبيا، ولكن قضية المياه بالنسبة لمصر حياة أو موت، والشعب المصري لن يرضى بأن يخسر المياه، لافتة إلى أن الرئيس السيسي شرح أمام المجتمع الدولي أكثر من مرة، أهمية المياه بالنسبة لمصر، وأن مصر تسعى للوصول إلى تفاهم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة في الفترة المقبلة.

وتابعت أن مصر في كل مرة تؤكد استعدادها للتفاوض، ولكن في إطار ملزم للجانب الإثيوبي، من أجل إنجاح المحادثات، والتوصل إلى اتفاق عادل وحازم يحقق مصالح الدول الثلاث.

وكشف المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، عن أن مصر ستشارك في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب أفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي، وذلك بعد ما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن هذا الاجتماع يُعقد تنفيذا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عقدت على مستوى القمة، وكذلك الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، الذى عُقد يوم 16 أغسطس 2020، والذى كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى إتفاق قانونى مُلزم يُنظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد "السباعي"، أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

هذا، وأعرب متحدث وزارة الموارد المائية والرى عن تقديره للجهد الذى تبذله جنوب أفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذى توليه لهذا الملف الحيوى الذى يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.