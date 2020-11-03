وزير الري يعرض موقف مصر في مفاوضات سد النهضة على وفد أوروبي

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ممثلي بنك الإعمار الأوروبي، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة؛ لبحث سُبل التعاون في مجالات المياه.

واستعرض "عبدالعاطي" حجم التحديات المائية التي تواجهها مصر، واستراتيجية الدولة للتعامل معها، والمشروعات التي تنفذها الوزارة في ذات الشأن، مثل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، الذي يستهدف تأهيل حوالي 7000 كيلو متر طولي، من الترع المتعبة في المرحلة الأول خلال عامين، وكذلك مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، مثل مصرف "المحسمة، وبحر البقر"؛ لإعادة استخدام المياه، وسد الفجوة المائية وتقليل التلوث.

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن الدول تستهدف مشروعات لتحلية مياه البحر على السواحل الشمالية والشرقية، بهدف اعتماد المدن الساحلية خلال الأعوام القادمة، لتلبية احتياجات مياة الشرب.

وأشار الوزير، إلى مشروعات مجابهة التغيرات المناخية، وحماية المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الغرق، بسبب إرتفاع منسوب البحر، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات لحماية تلك المدن.

وتطرق الدكتور محمد عبدالعاطي، خلال اللقاء، لمناقشة موقف المفاوضات الحاوية بين مصر والسودان وأثيوبيا، بخصوص آلية ملء وتشغيل سد النهضه الإثيوبي، واستعرض الموقف الحالي المتعثر، وحرص الجانب المصري للوصول لحل عادل ومتوازن ومستدام، يُحقق المصلحة المشتركة للدول الثلاث، مؤكدا توافر الرغبة للوصول لاتفاق حتي تدعم المشروعات التنموية في الدول الثلاث.

ووجه "عبدالعاطي" الدعوة لبنك الإعمار الأوروبي؛ للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياة 2021، خصوصا أنه يتناول للمرة الأولي قضية الزيادة السكانية، وتأثيرها على الموارد المائية.

وفي إطار دعم المزارعين للتوسع في التحول لتطبيق طرق الري الحديثة، نوقشت عمل شراكات مع البنوك الوطنية، لتمويل مشروعات التوسع في الري الحديث، ضمن برامج بنك الإعمار، لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة.