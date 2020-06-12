رغدة متوحشة ومعكم منى الشاذلي.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

المسلسلات التليفزيونية

MBC مصر

عرض مسلسل سرايا عابدين 1 ظهرا، ومسلسل ولي العهد الساعة 2 ظهرا، ومسلسل أيوب 3 عصرا.

DMC دراما

عرض مسلسل الحب وأشياء أخرى الساعة 6 مساءً، ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي الساعة 7 مساءً، ومسلسل فوق السحاب الساعة 8 مساءً، وجبل الحلال 9 مساء.

ON دراما

عرض مسلسل الوتد الساعة 6 مساءً، ومسلسل واحة الغروب الساعة 7 مساءً ومسلسل للحب فرصة أخيرة الساعة 8 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل بعد البداية 5 مساء، ومسلسل العندليب 6 مساء، ومسلسل حقي برقبتي الساعة 7 مساء، وحجر جهنم 8 مساء.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج معكم منى الشاذلي الساعة 9 مساء.

دبي

عرض برنامج The Insider بالعربي الساعة 9 مساء.

الأفلام

روتانا سينما

عرض فيلم يا أنا يا خالتي 5.30 مساء، وأريد خلعًا الساعة 8 مساء، ورغدة متوحشة 10 مساء.

MBC2

عرض فيلم The Flintstones الساعة 1.30 ظهرا، وفيلم Tracers الساعة 3.30 عصرا، وفيلم Furious Seven الساعة 5.30 مساء، وفيلم The Fate of the Furious الساعة 8 مساء، وفيلم Pain & Gain الساعة 10.30 مساء.

سيما

عرض فيلم مين فينا الحرامي الساعة 12.30 ظهرا، وصابرين الساعة 4 عصرا، وكلام في الحب 7.30 مساء،