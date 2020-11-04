"الري": عكارة مياه النيل ظاهرة صحية.. والأمطار مستمرة حتى الأحد المقبل

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والمشرف العام على مركز التنبؤات، إن الأمطار التي سقطت في الإسكندرية متوقع منذ أكثر من يومين، وهناك تحذيرات بالأمطار، وذلك نتيجة التقلبات الوقتية وشدة الرياح والوقت، وهو ما جعل الأمطار غزيرة في بعض المناطق، ولذلك الإسكندرية شهدت أمطارا غزيرة اليوم، ولكن هناك جاهزية من كافة مؤسسات الدولة لتلك الأمطار، لافتة إلى أن الأمطار مستمرة على الدلتا وعلى شمال البلاد حتى يوم الأحد المقبل.

وأضافت "السيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه مصر نجحت في استيعاب المياه التي نزلت في المخرات المختلفة، ونزلت في النيل، ولذلك عكرت صفو المياه في النيل، لافتة إلى أن تعكير لون مياه النيل ظاهرة صحية بالنسبة للنيل، حيث إن تربة الدلتا والوادي تربة خصبة نتيجة طمي النيل الموجود بها، حيث إن العكارة تزول خلال يوم أو اثنين، وتعود المياه لطبيعتها من جديد.

وتابعت أنه من المعتاد عند سقوط أمطار على محافظات الصعيد والبحر الأحمر تكون غزيرة، لافتة إلى أن الأمطار التي تسقط على الجبال المرتفعة تتحول لسيول نتيجة تساقط المياه من على الجبال، موضحة أن السيول درجات، منها بكميات كبيرة والتي يمكن أن تسبب مشاكل، وهناك سيول عادية تستطيع الدولة التعامل معها من خلال مخرات السيول.

وطمأنت "السيد" المواطنين بشأن عكارة مياه النيل بشأن محطات الشرب والزراعة بصورة عامة، قائلة إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات مهمة بشأن العكارة، ولا تصل مياه للمواطنين بها مشاكل، ويتم عمل اختبارات على نسبة العكارة في المياه.