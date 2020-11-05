التفاصيل الكاملة لذبح مسن على يد عاطل بسبب ممارسة الشذوذ في المرج

كشفت التحقيقات عدة مفاجآت في واقعة العثور على مسن مذبوحا داخل شقته في المرج على يد عاطل، حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وكشف المتهم أنه تعرف على المجني عليه منذ عام، وخلال تلك الفترة اعتاد ممارسة الشذوذ الجنسي مع القتيل، بالإضافة إلى تعاطى المواد المخدر.

وأضاف المتهم، أن القتيل كان يعيش بمفرده، بعد أن قام بتطليق زوجته التي علمت بشذوذة الجنسي، ورفضت استكمال حياتها معه بسبب ما يفعله، موضحا أن القتيل كان دائم استقبال الشباب من العاطلين والمسجلين خطر، حيث كانوا يتعاطون المواد المخدرة مع بعضهم، بالإضافة إلى ممارستهم الشذوذ الجنسي.

واستكمل المتهم، أنه يوم الواقعة، ذهب إلى القتيل، وقاما بتعاطى المواد المخدرة مع بعضهما، وبعد الانتهاء طلب القتيل منه ممارسة الشذوذ الجنسي معه، موضحا أنه وافقه على ذلك، مشيرا إلى أنه طلب منه مبلغا من المال مقابل ذلك، حتى يتمكن من شراء مواد مخدرة أخرى، لافتا إلى أن القتيل رفض طلبه، وحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى التشاجر والاشتباك بالأيدي، موضحا أنه فى ذلك الوقت، شاهد سلاحا أبيض على المنضدة، فأسرع إليه وأخذه وعاجل القتيل بطعنة نافذة، سقط على الأرض على إثرها غارقا فى دمائه، ثم فر هاربا.

البداية بتلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد الخامس من العمر مذبوحا وفى حالة تحلل داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل صديق المجني عليه بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي داخل الشقة.

وعقب تقنين تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعةوتحرر محضر بالواقعة وتم عرض المتهم على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.