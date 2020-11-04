حلمي عبدالباقي يوضح سبب خلافه مع تامر عاشور

قال الفنان حلمي عبدالباقي، إنه ابتعد عن الموسيقى لفترة، واكتشف أنه لا يعرف في حياته سوى الموسيقى والغناء، ثم عاد للعمل مرة أخرى، والفترة المقبلة سيكون بها تكثيف للعمل الفني.

وأضاف "عبدالباقي"، في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، الأربعاء، أنه قبل توقفه عن العمل في الفن اختار ثلاث أغانٍ من تلحين الفنان تامر عاشور، قبل أن يصبح الأخير مغنيا، وتم تسجيلها، والحصول على حقوقها المادية، ومنها "أصعب طريق"، و"ولا هترجى"، وعندما ذهب إلى الحج وعاد مرة أخرى فوجئ بأن "تامر" نشرها على الإنترنت، ولكنه سجل أغنية "أصعب طريق"، وحققت نجاحا كبيرًا.

وتابع، أن هذه الأغاني ملك له، وليس تامر عاشور، ولم يثر أي مشاكل رغم الخلاف بينهما، لأنه يحب الفنان تامر عاشور، رغم اختلافه معه.

وحققت أغنية الفنان حلمي عبدالباقي "ولا هاترجى ولا هتحايل" نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بساعات على السوشيال ميديا وقناته على اليوتيوب، وهي من كلمات الشاعر الكبير مصطفى مرسي، وألحان المطرب تامر عاشور.

كان عبدالباقي، طرح مؤخرًا عددًا من الأغنيات "السنجل" ومنها "اتخدعت" و"أنا مش حزين" و"اعذروني" حققت نجاحا ملحوظا، على حد قوله، كما طرح "حلمي" مؤخراً أغنية بعنوان "شعب مصر" إهداء إلى شعب مصر، من كلمات وألحان سامي شاكر، مشيرا إلى أنه لا يزال لديه الكثير لتقديمه وطرحه خلال الفترة المقبلة.

ويعد الفنان حلمي عبدالباقي واحدًا من نجوم الغناء نهاية القرن الماضي وحصل على لقب مطرب الجامعة الأول 3 مرات، ثم بدأ مسيرته الاحترافية بألبومه الأول "الغربة" بعدها أصدر العديد من الألبومات ومنها "عيني عليكي"، و"عجبتيني"، و"اوعديني"، و"سلم عليها"، و"حاضر" و"هات إيدك"، من أشهر أغنياته "ذكريات" و"نورت أيامي".

كما خاض عدة تجارب في التمثيل، وقدم أعمالا سينمائية وتليفزيونية ومسرحية، مثل فيلم "زمن الجدعان" ومسرحية "جنون البشر" إلى جانب المشاركة مع نيللي في فوازير "الدنيا لعبة"