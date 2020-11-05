حظك اليوم الخميس 5-11-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء لديه حس مرهف، سريع الغضب ولكنه يهدأ على الفور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تمنحك الأفلاك كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

وجود القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الاقتراب من الأحباب والأصدقاء وتستطيع التحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.