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حظك اليوم الاثنين 2-11-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:23 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
برج العذراء

برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بكونه شخصية نشيطة، يؤدي مهام عمله على أكمل وجه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. تمهل في تفكيرك واحترس من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

كن مستعدا اليوم للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع من حولك وتذكّر ألا شيء يُدرك دون تعب.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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