حظك اليوم الخميس 5-11-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان رومانسي ومستمع جيد للأشخاص المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تجتهد وأن تعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

كن مستعدا لمعالجة أمور عائلية أو شخصية وتجنب الصدام مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.