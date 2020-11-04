حظك اليوم الأربعاء 4-11-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بحبه لتشجيع الآخرين على إنجاز المهام المسندة إليهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ، وقد تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للتسامح ولمساعدة من يعانون وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك وتؤثر جدا في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.