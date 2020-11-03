حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يواجه مشكلة في التخلي عن حريته والالتزام بعلاقة عاطفية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك روحا عملية تجعلك ترى الأمور بمنظور واقعي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية، وقد تجمعك أوقات حلوة بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان حسن الأسمر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.