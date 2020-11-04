حاكم بنسلفانيا: هناك نحو 3 ملايين بطاقة اقتراع عبر البريد يجري فرزها

يأمل المسؤولون في مقاطعة لوزيرن في شمال شرق ولاية بنسلفانيا الانتهاء من فرز بطاقات الاقتراع بالبريد بحلول وقت متأخر من اليوم أو في وقت مبكر من صباح الغد، وفقًا لمدير المقاطعة ديفيد بيدري.

وقال بيدري إن المتطوعين أحصوا ما يقرب من 37.000 من أصل 57.066 بطاقة اقتراع تم تلقيها بحلول موعد إغلاق صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، وفقا لما نشره شبكة "CNN".

وقال إنه تمت إضافة موظفين إضافيين للتعامل مع الفرز وهو يسير بوتيرة تبلغ نحو 3000 بطاقة اقتراع بالبريد في الساعة.

لا يزال فرز الأصوات جاريًا في ولاية بنسلفانيا، ويقول الحاكم توم وولف إن هناك نحو 3 ملايين بطاقة اقتراع عبر البريد يتم فرزها. وقال إن هذا قد يؤخر النتيجة لدرجة "ربما لا نعرف النتائج حتى اليوم".

تعتبر الولاية حاسمة في طريق أي من المرشحين الرئاسيين إلى 270 صوتًا انتخابيًا للفوز برئاسة الولايات المتحدة. بنسلفانيا هي واحدة من تسع ولايات لم توقع "CNN" فيها فائزًا بعد.

وتابع: "الشيء الأكثر أهمية هو أن لدينا نتائج دقيقة. مرة أخرى، حتى لو استغرق ذلك وقتًا أطول قليلاً مما اعتدنا عليه"، وقال وولف في مؤتمر صحفي اليوم، "لأكثر من 200 عام ، أيدنا وعززنا التزامنا بالعدالة الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة. لدي إيمان كامل بأننا سنلتقي بهذه اللحظة بالمثل ، وسأفعل كل ما في وسعي لضمان أن النتائج عادلة وأن يتم احتساب كل صوت ".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة 8 سنوات.. وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الـ59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.