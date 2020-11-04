"فتحة شباك السبب".. تجديد حبس مدرس وابنيه 15 يوما في قتل جارهم

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الجزئية، تجديد حبس مدرس واثنين من أبنائه 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لقتلهم موظفًا في مشاجرة بينهما، بسبب خلافات الجيرة.

وأمر المستشار زياد الباسل، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بالتصريح بدفن جثة المتوفي، عقب ورود تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، العميد أحمد سالم الدقميري، بمصرع موظف بالمعاش، 57 عاما، إثر تلقيه ضربة بـ"حجر طوب"، في أثناء مشاجرة بين المجني عليه وعدد من أبنائه، من جانب، وأحد جيرانه، يعمل مدرسا، بصحبته اثنين من أبنائه، من جانب آخر؛ بسبب خلاف بين الطرفين على "فتح الشباك".

وأخطر اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين من تحريات المباحث أن المجني عليه يعاني من مرض القلب، وجراء إصابته بحجر طوب بمنطقة القلب، لقي مصرعه في الحال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المدرس وابنيه على ذمة القضية، وأصدر قاضي المعارضات قراره المتقدم.