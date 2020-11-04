صور.. سميرة سعيد تتألق بالقفطان المغربي في نصف النهائي من "ذا فويس"

حرصت المطربة المغربية سميرة سعيد على الظهور في حلقة النصف النهائي من برنامج "ذا فويس" بالقفطان المغربي.

وروجت سميرة لحلقة النصف النهائي من برنامج "ذا فويس سينيور" بمجموعة صور من اللوك الذي ظهرت به خلال الحلقة.

وعلقت "مباراة غنائية نارية بين كل الأصوات الذهبية الليلة.. من برأيكم حيكمّل في فريقي؟".

انتهى الأسبوع الماضي مرحلة اختبارات الصوت لبرنامج "ذا فويس سينيور" لتكمل عدد الأصوات 16 صوتا أي 4 أصوات لكل شخص في لجنة التحكيم.

وانطلق من اليوم مرحلة نصف النهائي حيث يتم تصفية صوتين من مجمل 4 أصوات في كل فريق.

وتصدر برنامج "ذا فويس سينيور"، بعد انطلاق أولى حلقاته، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في مصر ولبنان؛ إذ لاقت الحلقة مشاهدات عالية.

وانطلقت أولى حلقات برنامج "ذا فويس سينور" بتابلوه غنائي ضم مجموعة المدربين، وهم نجوى كرم، وسميرة سعيد، وهاني شاكر، وملحم زين، والذين قدموا أغنية "التوبة" للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، كما عُرضت كواليس طريفة بين المتسابقين الذي تعدت أعمارهم الخمسين ولجنة التحكيم.

ويأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي أتاحت للأصوات الشابة في جميع أنحاء العالم إثبات موهبتها، وأيضًا "ذا فويس كيدز" الذي كشف مواهب الأطفال الصغار، فيما يستهدف "ذا فويس سينيور" هذا العام شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم.

وأُجل عرض البرنامج أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت.

وكشف برومو "ذا فويس سينيور" عن كواليس ممتعة بين لجان التحكيم، ومحاولة كل منهم إقناع المتسابقين باللحاق بفريقهم.