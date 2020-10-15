ورد وورق عنب.. كواليس ثاني حلقات "ذا فويس سينيور"

شهدت كواليس ثاني حلقات برنامج "ذا فويس سينيور" العديد من الكواليس التي جذبت الجمهور إليها.

وتنافس على لقب "ذا فويس سينيور" في هذه الحلقة 5 أصوات تم اختيار 4 أصوات فقط فذهب المتسابق "رجا" لفريق سميرة سعيد و"خالد" لفريق نجوى كرم رغم تقديم سميرة سعيدة له وردة واللبناني "رشيد" ذهب لفريق ملحم زين، أما المتسابق عبد العزيز ذهب لفريق هاني شاكر.

المتسابقة "دلال" لم يحالفها الحظ، ولكن أهداها المطرب اللبناني ملحم زين بوكيه ورد، وبما أنها تحب المطبخ فقد أحضرت معها طبق ورق عنب نال إعجاب لجنة التحكيم.

وتصدر برنامج "ذا فويس سينيور" بعد انطلاق أولى حلقاته الأربعاء الماضي، تريند تويتر في مصر ولبنان حيث لاقت الحلقة مشاهدات عالية.

وانطلقت أولى حلقات برنامج "ذا فويس سينور" بتابلوه غنائي ضم مجموعة المدربين، وهم نجوى كرم، وسميرة سعيد، وهاني شاكر، وملحم زين، والذين قدموا أغنية "التوبة" للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، كما عُرضت كواليس طريفة بين المتسابقين الذي تعدت أعمارهم الخمسين ولجنة التحكيم.

ويأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي أتاحت للأصوات الشابة في جميع أنحاء العالم إثبات موهبتها، وأيضًا "ذا فويس كيدز" الذي كشف مواهب الأطفال الصغار، فيما يستهدف "ذا فويس سينيور" هذا العام شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم.

وأُجل عرض البرنامج أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت.

وكشف برومو "ذا فويس سينيور" عن كواليس ممتعة بين لجان التحكيم، ومحاولة كل منهم إقناع المتسابقين باللحاق بفريقهم.

وضمت سميرة في نهاية الحلقة موهبتين هما يوسف باجبير (السعودية)، وسعاد حسن (المغرب)، بينما بدا فيصل الحلاق (سوريا) متحمسًا للانضمام إلى فريق نجوى، فيما اختار عبدو ياغي (لبنان) الانضمام إلى فريق ملحم، في وقت لم يتمكن هاني شاكر من إقناع أي موهبة للانضمام إلى فريقه.