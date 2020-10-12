وائل جسار ينتقد عبدو ياغي بعد مشاركته في "ذا فويس سينيور"

انتقد المطرب اللبناني وائل جسار خلال برنامج "Et بالعربي" ظهور المطرب اللبناني عبدو ياغي كأحد المشاركين ببرنامج "ذا فويس سينور".

وقال جسار "عبدو ياغي مطرب معروف في لبنان وعنده أرشيف كبير، ومحبوب الراجل وصوته من أروع الأصوات، ومشاركته في The Voice Senior هقول دعسة ناقصة، زي ما بيقولوا بالمصري حاجة مش مفكرين فيها صح هو وعيلته".

وواصل جسار "ماكنش لازم يوقف عبدو ياغي الوقفة دي، لأن هو لازم يكون مع الحكام وهو اللي يقرر الصوت الجميل، رغم إن هاني شاكر أستاذ كبير لكن في تاريخ، مش عارف يعني يلغيه في لحظة علشان يطلع في برنامج، مش عارف فكر إزاي؟".

تصدر برنامج "ذا فويس سينيور"، بعد انطلاق أولى حلقاته، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في مصر ولبنان؛ إذ لاقت الحلقة مشاهدات عالية.

ويستهدف "ذا فويس سينيور" هذا العام، شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم، وأُجل عرض البرنامج أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت.

وعلمت "الوطن" أن إدارة "إم بي سي" هي التي طلبت منه المشاركة في البرنامج لكي يحدث هوجة إعلامية حول البرنامج، ولكي تزداد التساؤلات عن الموسم الأول وعن كيفية قبول مطرب كبير يخضع لبرنامج تلفزيوني يشارك فيه مطربين أقل منه خبرة وربما أقل منه مكانة فنية.وقال مصدر مطلع، إلى أن ظهور عبده ياغي في البرنامج جاء بديلا للفنان اللبناني سامي كلارك الذي رفض الظهور في البرنامج و"فضح إدارة إم بي سي حينما طلبت منه المشاركة كمتسابق، وكشف الأمر خلال مقابلة له مع برنامج "Next" اللبناني حيث أشار الى أن القائمين على برنامج ذا فويس سينيور تواصلوا معه ليشترك كمنافس في البرنامج لكنه اعتذر وشكرهم على التفكير فيه".وأكد أن الفكرة جميلة، ولكنه سبق وحصد جوائز عالمية فلا يستطيع أن يعود إلى المنافسة مع فنانين ويتم تصنيفه من جديد حيث ختم قائلا "غلطوا بالعنوان".

عبده مطرب لبناني ذو صوت عذب ومن جيل الفنانين الكبار، بدأ مشواره الفني مع كبار الفنانين منهم الرحابنة وروميو لحود ورفيق حبيقة.النجاح الأول لعبده كان من خلال برنامج استوديو الفن عام 1972 - 1973 من نفس الدورة التي تخرّج فيها الفنانان وليد توفيق وماجدة الرومي.قدم خلال مشواره عدد كبير من الأغنيات منها ماريا، وليلى يا ليلى يا بنت الناس وعلي كاسك.