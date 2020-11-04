مورجان: بايدن يتمتع بحنكة سياسية كبيرة.. وترامب له باع طويل في المحاكم

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته مّعروف عنه بأنه رّجل بيزنس وصاحب صفقات، ورجل العقود، كما له باع طويل في المحاكم بحكم عمله في البيزنس، كما أنه يقرأ القانون جيدًا ويعرف الثغرات سواء في القانون أو الانتخابات.

وأضاف "مورجان"، خلال تقديمه برنامج "النبض الأمريكي"، من الولايات المتحدة الأمريكية، على شاشة "القاهرة والناس"، أنه يعتقد مثلما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئاسة في انتخابات 2016 ليس بالضرورة أن يفوز الجولة الحالية ولكن سيكون لديه نقاط فنية داخل العملية الانتخابية، لذلك طالب بإعادة فرز الأصوات.

وأشار مقدم برنامج "النبض الأمريكي"، إلى أن ترامب أقدم على تلك الخطوة بعد أن كانت المؤشرات أمس في صالحه، ولكن اليوم صباحًا الوضع قد تغير وهو الأمر الذي أقلقه، موضحًا في الوقت ذاته أن جو بايدن منافس ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية يمتلك حنكة سياسية كبيرة.

وأوضح مورجان، أن بايدن مارس الحياة السياسية الأمريكية منذ 47 عامًا، ولكن الثقل الأكبر لجو بايدن ليست فقط حنكته السياسية بل كونه مدعوم بفريق أو جيش من السياسيين خبراء في العملية الانتخابية وقادرين على جذب الناخبين للتصويت للحزب الديمقراطي، "هما شاطرين في الحته دي أوي".

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55% من الأصوات.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب، وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.