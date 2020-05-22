مايكل مورجان: مصر قوية بشهدائها.. و"الاختيار" كشف الفكر التكفيري

صرح الإعلامي مايكل مورجان، بأن مصر دائما قوية بشهدائها وهم الدافع الأكبر للتمسك بالأرض التي ارتوت بدماء الشهداء الطاهرة.

وأضاف مورجان، أن مسلسل الاختيار أثر كثيرا في نفسية العديد من المصريين باختلاف أعمارهم من صغيرهم إلى كبيرهم في ليلة بكت فيها مصر كلها على أرواح شهداء كمين البرث، حيث إن الروح القتالية التي شاهدناها في مسلسل الاختيار للحفاظ على الأرض والعرض من قبل أفراد كتيبة 103 في ملحمة البرث جعلت الشباب المصري سواء في الداخل ينظر إلى الجيش المصري بنظرة أعمق، حيث تمنى العديد من الشباب الالتحاق بالجيش للانتقام لشهدائنا الذين لم يبخلوا بحياتهم في سبيل الحفاظ على أرض مصر و سلامها.

وقال مورجان، إن المسلسل قد كشف الكثير من أساليب الفكر التكفيري في استقطاب الشباب مما يعد أسلوبا جديدا وقويا من خلال الدراما لمحاربة الفكر التكفيري بالفكر أيضا وليس بالسلاح فقط.

وهنأ مورجان القائمين على العمل من الممثلين والمخرج بيتر ميمي والسينارست بالنجاح الساحق الذي حققه المسلسل والرسالة الثاقبة التي وصلت لقلوب وعقول 100 مليون مصري يتمنون أن يكونوا من الكتيبة 103 صاعقة.