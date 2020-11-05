الطقس اليوم الخميس 5-11-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، إذ انه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ويكون بارد ليلا، وحالة الرياح نشطة، أما على السواحل الغربية يكون الطقس لطيف نهارا ومائل للبرودة ليلا، ومعتدل على السواحل الشرقية، لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحري.

الطقس في مصر

ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، وعلى شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة، ويكون الطقس مائل للبرودة.

ويتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة بنسبة 40% على بعض المناطق من شمال الوجه البحري "البحيرة وكفر الشيخ"، وأمطار متوسطة بنسبة 60% على بعض المناطق من السواحل الشمالية في السلوم ومطروح والاسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريس.

الطقس في السعودية

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية في السعودية، عن توقعات حالة الطقس اليوم، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

الطقس في الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في السعودية عن طقس اليوم إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية نهارا، والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، ومعتدل الحرارة إلى مائل للبرودة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية ليلا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة.