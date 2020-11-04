الطقس اليوم الأربعاء 4-11-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، ولطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

ويكون الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

الطقس في الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، عن توقعات حالة الطقس إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية نهارا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، ويكون معتدل ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، أنه من المتوقع أن تزيل الغيوم على معظم محافظات السلطنة مع تشكل السحب المنخفضة والضباب في فترات آخر الليل والصباح الباكر، على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى والمناطق الصحراوية من محافظة الظاهرة.