الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في مصر والدول العربية

كشفت هيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الثلاثاء3 نوفمبر، وترصد "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).

الطقس في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، سقوط الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات جازان، عسير، الباحة.

الطقس في الأردن

كشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن حالة الطقس إذ يسود أجواء لطيفة إلى معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.