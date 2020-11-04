حملة ترامب ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ميشيجان

رفعت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب، دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان.

وقال مدير حملة ترامب، بيل ستيبيين، في بيان، إنه لم يتم منحها إمكانية للوصول بشكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز، وهو ما تضمنه قوانين ولاية ميشيجان، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكر ستيبيين: "رفعنا اليوم دعوى قضائية إلى محكمة في ميشيجان لوقف فرز الأصوات قبل أن يتم منحنا الوصول بشكل ملموس. كما نطالب بتحليل بطاقة الاقتراع التي تم فتحها وعدها خلال الفترة التي لم تكن لنا إمكانية الوصول".

وتعتبر ميشيجان من الولايات المتأرجحة التي تلعب نتائج التصويت فيها دورا خاصا في الانتخابات الرئاسية.

وتشير النتائج المرحلية المتوفرة حتى الآن إلى تقدم منافس ترامب، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في هذه الولاية، التي تعطي 16 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي، بحصوله على 49.7% مقابل 48.8% للمرشح الجمهوري.

تشير حملة الرئيس ترامب لحلفائها إلى أنها تخطط لتحديات قانونية واسعة النطاق في الولايات، تتضمن ويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا.

قال مدير حملة ترامب، بيل ستيبين، لوكلاء الحملة في مكالمة هاتفية، اليوم، إن محامي الحملة موجودون بالفعل في تلك الولايات تحسبًا للإيداعات، وأن الخطوة الأولى المحتملة ستكون طلب إعادة فرز الأصوات في ولايات من بينها ويسكونسن وميتشيجان، وفقا لما نشرته شبكة "CNN".

كما أشار ترامب قبل الانتخابات إلى أن محاميه سيتدخلون في ولاية بنسلفانيا بعد فترة وجيزة من الانتخابات، وأبلغ المسؤولون حلفاء ترامب أنهم يتوقعون تقديم ملف هناك في الأيام القليلة المقبلة، لم يتضح بعد ما الذي سيشكل التحدي القانوني في ولاية بنسلفانيا.

قال مسؤولون مطلعون إن محامي حملة ترامب موجودون حاليًا على الأرض في عدة ولايات أخرى ، بما في ذلك نورث كارولينا وجورجيا.