"ابدأ بنفسك".. مبادرة تعليم الهرم لحماية الطلاب من موجة كورونا الثانية

أطلقت إدارة الهرم التعليمية مبادرة وقائية تحت عنوان "ابدأ بنفسك" برئاسة أشرف سلومة مدير عام الإدارة، وتحت رعاية خالد حجازي وكيل الوزارة مدير مديرية التعليم بمحافظة الجيزة، وذلك لحماية طلاب وطالبات المدارس التابعة لإدارة الهرم التعليمية، من التعرض للإصابة بـ فيروس كورونا، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

أشرف سلومة: المبادرة ضمن خطة مديرية التعليم بالجيزة

وقال أشرف سلومة مدير الإدارة التعليمية بالهرم، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الخطة المتكاملة التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وشدد على تنفيذها خالد حجازي مدير المديرية، بكافة القطاعات والمنشآت التعليمية والمدارس التابعة للمديرية .

وشدد سلومة في تصريحات صحفية، اليوم، على أنه تم التنبيه على كافة أفراد وأطقم الأمن بقطاعات الإدارة والمدارس، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل ديوان الإدارة وكافة الأقسام والمدارس للوقاية من الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بخضوع جميع أفراد المنظومة التعليمية، بما فيهم قيادات التعليم، والمديرين ورؤساء القطاعات، ومديري المدارس والمدرسين والموظفين الإداريين وعمال النظافة والطلاب، لكل خطوات الوقاية بداية من المرور ببوابات التعقيم الذاتية، وقياس درجات الحرارة بدقة، بحيث لن يتم السماح لأي شخص مهما كانت درجته الوظيفية من الدخول للمنشآت التعليمية إذا كانت درجة حرارته مرتفعة عن الـ73 درجة، أو تظهر عليه أي أعراض للبرد من سعال أو عطس، أو غيرها، مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية اللازمة.

وأشار مدير الإدارة التعليمية بالهرم إلى أن الإدارة شددت على المدارس بضرورة توعية العاملين بها على طرق الوقاية والتعقيم وتحذير الطلاب من مخاطر الفيروس، وانتشاره وتجنبه ونشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية وتعليق اللافتات والبانرات، بكافة أداور المدارس.

وأوضح سلومة أنه شدد على المدارس بضرورة عقد وتنظيم ورش عمل في مبادرة توعية في المدارس برعاية قسم التخطيط الاستراتيجي، وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوى بالإضافة إلى قيام مسؤولي النظافة بالإدارة بأعمال التعقيم والتطهير لكل الطوابق على مدار اليوم، والحرص على تنظيف وتعقيم المكاتب وتم توفير خدمة قياس درجة الحرارة للأفراد داخل الإدارة.