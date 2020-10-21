"تعليم الجيزة" تحذر مديري المدارس من ربط المصروفات بتسليم الكتب

أكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر توجيهاته وتعليماته، بضرورة التشديد على المدارس الحكومية والخاصة، بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد الطلاب المتعثرين في سداد مصروفات العام الدراسي الجاري.

وأضاف "حجازي" في تصريحات صحفية اليوم ، أنه وجه مديري الإدارات بالتشديد على مديري جميع المدارس، بتسليم الكتب الدراسية للطلاب وعدم ربط الأمر بسداد المصروفات، "حكومي وخاص".

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد افتتح مطلع الأسبوع الجاري مدرستي الأبطال والزيدية الحديثة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أوسيم التعليمية.

وقال محافظ الجيزة إن المدارس التي جرى افتتاحها ستساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول، ورفع درجة الاستيعاب لدى الطلاب حيث تضم مدرسة الأبطال للتعليم الأساسي 22 فصلًا دراسيًا حديثًا، جرى تجهيزها بالأثاث اللازم، كما تم إحلال وتجديد مدرسة الزيدية الحديثة للتعليم الأساسي إحلالًا كليًا بإجمالي 14 فصلًا دراسيًا، وتم تدعيمها بالتجهيزات اللازمة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمدرستين نحو 19 مليون جنيه.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الجيزة الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة، موجهًا بضرورة التوعية الدائمة للطلاب بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامتهم.

استطلاع آراء الطلاب داخل حجرة المعمل

وحرص المحافظ على استطلاع آراء الطلاب داخل حجرة المعمل في المواد الدراسية المطورة ومنظومة التابلت والقنوات التعليمية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الدولة للنهوض بمستوى التعليم من مرحلة النشء حتى التعليم الجامعي.

"راشد": الدولة حريصة على تهيئة المناخ الملائم للطلاب

وأكد المحافظ حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم للطلاب، حيث جرى تقليل الكثافة الطلابية بالفصول عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم، دون التأثير في المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.