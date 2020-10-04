عروض مسرحية وأغانٍ وطنية.. تفاصيل افتتاح "تعليم الجيزة" بانورما أكتوبر

تنطلق غدا الاثنين احتفالات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بافتتاح بانورما حرب أكتوبر المجيدة، احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة 1973 .

زيارات مستمرة للحاكم العسكري للجيزة والقيادات الشعبية للمشاركين في البروفات قبل الافتتاح

وقالت ريحاب عريقة المديرالتنفيذي للجنة العليا لتنظيم البانورما، إن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنهت كافة استعداداتها، والبروفات النهائية لافتتاح بانوراما أكتوبر، التي تعتبر محاكاة لبانورما انتصارات أكتوبر، وذلك برعاية خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم، ورئيس اللجنة التنفيذية العليا المنظمة للبارنوراما، مؤكدة أنه يتم تنظيم البانوراما للعام الخامس على التوالي في احتفالات البلاد بهذه الذكرى الخالدة، والتي ستظل مدى الحياة محفورة في قلوب المصريين.

وأكدت عريقة أن اللجنة التنفيذية للبانوراما حرصت هذا العام، على تنظيم معارض الرسوم والفنون التي تحكي قصص بطولات حرب أكتوبر، باستخدام كل وسائل التكنولوجيا والوسائل التعليمية المختلفة، لافتة إلى أن البانوراما ستتضمن عروضا فنية للطلاب الموهوبين وعروضا مسرحية، وكلمات بمشاركة طلاب الصحافة المدرسية وأنشطة الكشافة والمرشدات، كذلك سيتم من خلال المعارض، عرض كل الصحف والمجلات الحائطية والرسوم، التي تتناول أهم الأحداث والتواريخ والحكايات عن الحرب المجيدة، والتي استخدم فيها الطلاب كل فنون الكتابة والريشة، والألوان المعبرة.

وأشارت إلى أن اللجنة التنفيذية حرصت في النسخة الحالية للبانورما على أن تضم ورش عمل للطلاب والطالبات المشاركين، بجانب العروض الموسيقية التي ستقوم من خلالها الفرق الموسيقية بمدارس المديرية بتقديم الأغاني والأناشيد وأجمل المعزوفات الوطنية.

وأكدت أن اللواء قائد الأركان، الحاكم العسكري لمحافظة الجيزة، والمستشار العسكري والقيادات الشعبية، تحرص باستمرار على متابعة الاستعدادات للاحتفالات التي تستمر في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر، مشيرة إلى إشادة الجميع بالاستعدادات الكبيرة، والبروفات التي نالت إعجاب القيادات العسكرية بمواهب الطلاب وحماسهم الكبير في الظهور بشكل مشرف يليق بأهمية وقيمة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة.