السفير الأمريكي الأسبق لدى مصر: بايدن سيغير لغة خطابه بعد الفوز

قال السفير الأمريكي الأسبق لدى مصر، فرانك ويزنر، إن انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تُحسم بعد، وسيظل الأمر كذلك، حتى يوم الجمعة المقبلة، والفرز الكامل لم ينته، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، لديه خطوة أمامية فقط أمام ترامب، ولكنها ليست أكيدة، ويجب الصبر، موضحا أنه يبدو أن الجمهوريين سوف يسيطرون على مجلس الشيوخ، ولكنه ليس أكيدًا أيضا.

وأضاف "ويزنر"، في لقاء عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "النبض الأمريكي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه الإعلامي مايكل مورجان، الأربعاء، أن هناك منافسة قوية وقد يؤدي الأمر إلى الطعن أمام المحاكم، ولكن نظرا لأن كل ولاية مسؤولة عن إجراءات الانتخابات، فلا يمكن التعميم عليها جميعا، وقد تكون قضايا في بعض الولايات، ومن المبكر الحديث عن مكان هذه القضايا.

وتابع السفير الأمريكي الأسبق لدى مصر، أنه حتى الآن كانت الانتخابات حرة، وخالية من العنف والتخويف، وعند الإعلان عن النتيجة النهائية سيكون هناك استعدادات مكثفة، معربا عن أمله في أن يستمر الوضع عن الانتخابات الآمنة والسلمية.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب، أعلن عن سياساته الخارجية في السنوات التي قضاها في الحكم، وكانت الولايات المتحدة تعمل بمقردها، وسيكون له سياسة صحية في الشرق الأوسط، ووقف بقوة إلى جانب إسرائيل ودول الخليج، وضغطوا على إيران، ولكن إذا انتخب "بايدن" فإنه من المتوقع تغيير كبير في السياسة الخحارجية الأمريكية، ونغمة الخطاب ستتغير، ولن يتحدث بالنغمة التي يوجد بها عدم احترام، وسيعمل مع المؤسسات الدولية، واستراتيجيته مع الصين ستكون مختلفة ويتجنب سياسة العنف مع الصين، وسيتخذ نهجا جديدا مع إيران وإسرائيل، وسوف يسعى إلى الدخول في اتفاقية مع طهران مرة أخرى.

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتي أسفرت مؤشراتها الأولية عن تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن، حيث حصد حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب.