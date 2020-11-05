بورصة الدواجن اليوم الخميس 5-11-2020 في مصر

بالرغم من التوقعات حول ارتقاع أسعار بورصة الدواجن في بداية فصل الشتاء، إلا أن الأسعار استقرت اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر، في الاسواق المصرية، لتسجل نفس أسعار أمس، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في شهر أغسطس الماضي، نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي وتأثر القوى الشرائية بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار بورصة الدواجن في بداية معاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر، وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن هناك استقرار في أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية، حيث سجلت الأسعار استقرارها بالأسواق المحلية اليوم، لسسجل سعر بيع الكيلو جرام من الدواجن البيضاء من المزرعة 18 جنيهًا، بينما تباع بالسوق المحلى وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 24 إلى 25 جنيهًا، بينما سعر كيلو جرام دواجن الأمهات يتراوح بين 16 إلى 18 جنيهًا في المزرعة، ويباع بالسوق للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 19 إلى 21 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعر الكيلو جرام من البط ما بين 35 إلى 42 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و10 جنيهات، وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 30 إلى 33 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 29 إلى 36 جنيهًا للكرتونة.

تخوفات حول زيادة الأسعار في الشتاء

وتتوقع الغرفة التجارية بالقاهرة، زيادة في أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة القادمة، نتيجة لحلول فصل الشتاء، والذي تزداد فيه تكلفة إنتاج الدوجن في المزارع بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العلف وتوفير وسائل التدفئة ذات التكلفة العالية، لحماية الدواجن من الإصابة بالفيروسات.

وسجلت أسعار الأعلاف ارتفاعا بمقدار 400 جنيه للطن الواحد، حيث وصل السعر إلى 7400 جنيه مقابل 7000 خلال الأسبوع الماضي.

ووجه السيد عدد من النصائح للمواطنين حول ضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، ما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

إنتاج مصر من الدواجن

وفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.