بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 4-11-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا في السوق المحلي، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، لتسجل نفس أسعار أمس، بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي وتأثر القوى الشرائية بجائحة فيروس كورونا المستجد.

ومع بداية فصل الشتاء، تزداد التخوفات من ارتفاع الأسعار، نتيجة لارتفاع تكلفة إنتاج الطيور من علف وغيره من وعلاج ووسائل تدفئة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار بورصة الدواجن في بداية معاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار بورصة الدواجن شهدت استقرار بالأسواق المحلية اليوم، حيث سجل سعر بيع الكيلو جرام من الدواجن البيضاء من المزرعة 18 جنيهًا، لتباع بالسوق المحلى وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 24 إلى 25 جنيهًا، بينما سعر كيلو جرام دواجن الأمهات يتراوح بين 16 إلى 18 جنيهًا في المزرعة، ويباع بالسوق للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 19 إلى 21 جنيها، حسب المنطقة وسعر تكلفة النقل.

وأشار السيد إلى أن سعر الكيلو جرام من البط ما بين 35 إلى 42 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و10 جنيهات، وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 30 إلى 33 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 29 إلى 36 جنيهًا للكرتونة.

توقعات بزيادة أسعار بورصة الدواجن

وقال رئيس شعبة الدواجن، أن هناك تخوفات من ارتفاع أسعار بورصة الدواجن مع بداية فصل الشتاء، نتيجة لارتفاع أسعار العلف والتي بدأت بالفعل، حيث سجلت ارتفاعا بمقدار 400 جنيه للطن الواحد، حيث وصل السعر إلى 7400 جنيه مقابل 7000 خلال الأسبوع الماضي.

كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على أسعار بورصة الدواجن مثل في فصل الشتاء، مثل العلاج الذي يتم توفيره للدواجن حتى لا تتعرض للفيروسات التي قد تودي بحياتهم للموت، بالإضافة إلى وسائل التدفئة ذات التكلفة العالية.

رحلة أسعار الدواجن خلال الشهور الماضية

وخلال الـ4 أشهر، وصلت أسعار بورصة الدواجن إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020، ولكن منذ ما يقرب من شهرين، بدأت الأسعار في الارتفاع التدريجي مرة أخرى، حتى اقتربت الأسعار من تكلفة إنتاجها، وذلك بسبب عودة الطلب عليها مرة أخرى.

وفي آخر شهر يونيو الماضي، شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا بقيمة 25% حسب ما أعلنت الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.