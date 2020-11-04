حملة ترامب تتحرك لرفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في بنسلفانيا

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، تحركها لرفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، حتى يكون هناك "شفافية كبيرة".

وقالت الحملة في بيان لها، إنها أقدمت على هذه الخطوة بعدما واجهت تحديات مماثلة في ولايتي ميشيجان وويسكونسن الانتخابيتين، والحاسمتين في تسمية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

واتهمت الحملة الرئيس الأمريكي، مسؤولي الانتخابات بمنع "مراقبيها" من الاقتراب من مسافة 25 قدما (7.6 متر) أثناء عملية فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا.

قال جاستن كلارك، نائب مدير الحملة في البيان: "نطالب أيضا بوقف الفرز مؤقتا حتى تكون هناك شفافية ذات مغزى، ويمكن للجمهوريين ضمان إجراء جميع عمليات الفرز فوق الطاولة وبموجب القانون".

تشير حملة الرئيس ترامب لحلفائها إلى أنها تخطط لتحديات قانونية واسعة النطاق في الولايات، تتضمن ويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا.

قال مدير حملة ترامب، بيل ستيبين، لوكلاء الحملة في مكالمة هاتفية، اليوم، إن محامي الحملة موجودون بالفعل في تلك الولايات تحسبًا للإيداعات، وأن الخطوة الأولى المحتملة ستكون طلب إعادة فرز الأصوات في ولايات من بينها ويسكونسن وميتشيجان، وفقا لما نشرته شبكة "CNN".

كما أشار ترامب قبل الانتخابات إلى أن محاميه سيتدخلون في ولاية بنسلفانيا بعد فترة وجيزة من الانتخابات، وأبلغ المسؤولون حلفاء ترامب أنهم يتوقعون تقديم ملف هناك في الأيام القليلة المقبلة، لم يتضح بعد ما الذي سيشكل التحدي القانوني في ولاية بنسلفانيا.

قال مسؤولون مطلعون إن محامي حملة ترامب موجودون حاليًا على الأرض في عدة ولايات أخرى ، بما في ذلك نورث كارولينا وجورجيا.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيكه في تطور عملية فرز أصوات الانتخابات، قائلا إن الكفة تميل إلى منافسه جو بايدن بشكل "يثير الريبة".