العامة للبترول: 106 ألف برميل يوميا هو مستهدف الشركة خلال 2020-2021

قالت الشركة العامة للبترول أنها تستهدف وصول إجمالي إنتاج الشركة إلى حوالى 106 ألف برميل مكافىء يومياً من حقولها المختلفة ونصيبها من إنتاج مناطق المشاركة خلال العام المالي الحالي 2020-2021.

واضافت الشركة أنها ستنفذ برنامج عمل لحفر 40 بئراً استكشافياً وتنموياً جديداً في حقولها المختلفة باستثمارات 2.6 مليار جنيه بالإضافة الى إصلاح وإعادة تكملة 33 بئراً آخراً لبلوغ هذا الهدف.

وأشارت إلى أنها تعتزم حفر 36 بئراً تنموياً وإصلاح 24 بئراً أخرى فى إطار برنامج عمل مشترك مع عدد من الشركات الأجنبية في مناطق اتفاقيات المشاركة.

ولفتت الي أنها ستواصل تنفيذ خطة تطوير البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج بالحقول باستثمارات تبلغ حوالى 5 مليار جنيه خلال العام متضمنة إنشاء وإحلال خطوط نقل الإنتاج البترولى وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانىء شحن البترول وتطويرها وزيادة كفاءتها التشغيلية لاستيعاب الإنتاج ، كما سيتم تنفيذ برامج صيانة متكاملة للأصول والبنية الأساسية ومحطات المعالجة للحفاظ على كفاءتها وطاقتها التشغيلية.

واوضحت الشركة أنها تعمل على مشروعات لاسترجاع غاز الشعلة، والذي يتم استخدامه بدلا من فقده.

ومن ناحية أخرى تحتفل وزارة البترول والعاملون بالقطاع بعد أسبوعين من الآن، وتحديدًا في 17 من شهر نوفمبر الحالي بعيد "البترول"، وهو اليوم الذي أستردت فيه مصر حقولها البترولية المسلوبة في سيناء وخليج السويس عقب نصر أكتوبر في 17 نوفمبر 1975.

ويتيح عيد البترول للعاملين لقاء قادتهم سواء في شركاتهم أو مسئولي الوزارة، وعلى رأسهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، للحديث عن مشاكلهم والمعوقات التي تواجههم أثناء العمل، فضلا عن استرجاع ذاكرة أبطال البترول القدامى الذين رفعوا راية القطاع، وتشجيعهم من قبل الوزارة للحفاظ على المستويات الإنتاجية ومواصلة مشوار العمل.