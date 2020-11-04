تجهيز 4 مقار انتخابية في "مارثون البرلمان" بمدينة ميت أبو غالب

تابع لواء محمود ضياء الدين عيسى، رئيس مدينة ميت أبو غالب، أعمال تركيب مظلات وتوفير أماكن للإنتظار ومقاعد متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة للمعاقين وكبار السن بجميع المقار الانتخابية وسط مراعاة التباعد بين المقاعد لحماية الناخبين في 4 لجان انتخابية.

وكلف "رئيس المدينة" إدارة الكهرباء بالمرور على المقرات واللجان الانتخابية للتأكيد على جاهزيتها ومراجعة الإنارة العامة بداخلها وفي محيطها والتأكد من سلامة المداخل والمخارج.

وأكد رئيس المدينة أن الوحدة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورنا يقتصر على تنظيم العملية الإنتخابية والتأكد من إجراءها دون أى عوائق سواء للمشرفين عليها أو الناخبين مشيرًا إلى أن المشاركة فى الإنتخابات حق دستورى لجميع المواطنين وأن المدينة حريصة على أن يؤدى المواطنون حقهم بسهولة ويسر، مطالبا الجميع العمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات .

وأشار إلى ربط غرفة عمليات الوحدة المحلية بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقى الشكاوى ورفع درجة الإستعداد التام بكافة الوحدات الصحية وتنفيذ خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف على المقرات الإنتخابية للتعامل الفورى حال حدوث أى طارئ، وناشد المواطنين المشاركة في العملية الانتخابية مع الالتزام بالتعليمات والاجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.