وكيل زراعة دمياط يطالب بتوفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي للمزارعين

تفقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، الإدارة الزراعية بكفر سعد، في جولة تفقدية اليوم، للإطمئنان على سير وانضباط العمل بالإدارة ومتابعة كافة الأنشطة الزراعية .

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة الزراعة "حقل الوحدة" التابع للمجلس الزراعي بمركز كفر سعد، مؤكدا إهتمامه البالغ بتطوير المشروعات التابعة للمديرية وشدد على اتباع التعليمات والتوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وطالب بتوفير كافة مستلزمات الانتاج والتقاوي مضمونة المصدر وعالية الجودة للمزارعين كما قام بتفقد صوب إنتاج الخضر المقامة بديوان الإدارة الزراعية وأوصى بضرورة الانتهاء من أعمال الزراعة في أقرب وقت في ظل المساعي المستمرة للتوسع في المشروعات التابعة للمديرية.

من جهة اخرى، أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن عقد جلسة مزاد علنى ( مزايدة محدودة ) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الإثنين المقبل لبيع 2 لوط عبارة عن 910 طرد عين جمل مقشر منشأ أمريكا بوزن 9 طن و 81 كيلوجراما واللوط الثانى عبارة 1512 صندوق تفاح أحمر طازج منشأ إيطاليا بوزن قائم 24 طنا وتباع كراسة الشروط بمبلغ 300 جنية بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط .

و يشترط لدخول المزاد كالتالى " تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية - كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد، وسداد 100 ألف جنية تأمين المزاد، إلى جانب 300 جنيه ثمن كراسة الشروط، ويحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع و البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.