292 مليون جنيه قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظة دمياط

قال مصدر بديوان عام محافظة دمياط، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، المقدمة حتى 1 نوفمبر الجاري، بلغ 46898، والأخرى المسددة مبلغ جدية التصالح 46019.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن النسبة المئوية لمن سددوا قيمة التصالح، بلغت 98.1%، وجاءت جملة المتحصلات النقدية 292.7 مليون جنيه.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أصدرت قرارًا بتخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسب متفاوتة، تتراوح بين 30 و50%، بحسب المناطق، مع مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن رسوم التصالح جرى تحديدها بعد مراعاة الأوضاع كافة، وأهمها البعد الاجتماعي، نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية، إلا أن أوضاع قاطنيها قد تمنعهم من تحمل دفع رسوم التصالح.

وناشدت منال عوض المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية، لدفع رسوم جدية التصالح، قبل انتهاء المدة المحددة في 30 نوفمبر الجاري.

ويتراوح سعر متر التصالح بالنسبة للوحدات السكنية من 150 إلى 500 جنيه بمدينة دمياط، وفقا للمنطقة الكائن فيها العقار، وعرض الشارع، أما سعر المتر التجاري فيتراوح بين 250 و800 جنيه.

وفي مدينة رأس البر، يصل سعر المتر سكني إلى 600 جنيه، ويرتفع إلى 720 جنيها للوحدات الواقعة على البحر صف أول، أما التجاري فيصل إلى 900 جنيه.

وبالنسبة لسعر المتر في قرى مراكز دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد، فيتراوح بين 50 و90 جنيها، وبالنسبة لقرى الرياض والبساتين، فيتراوح سعر التصالح على المتر بين 60 و150 جنيها، وفقا لعرض الشارع.