رئيس منطقة دمياط: إزالة آخر التعديات على المواقع الأثرية

أكد رئيس منطقة دمياط الأثرية، رضا صالح، إزالة آخر التعديات على المواقع الأثرية في المحافظة، والتي تضم مناطق "تل العرب" و"الغز" و"الدبالون" و"تل الزاوية".

وقال رئيس المنطقة الأثرية، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جملة التعديات على المواقع الأثرية، التي تم إزالتها، تبلغ 5 أفدنة، تتضمن تعديات بالبناء والزراعة وتشوينات.

وأشار "صالح" إلى أن بعض هذه التعديات وقعت قبل 15 سنة، حيث تم إزالة 20 حالة تعديات، بالتعاون مع مديرية أمن دمياط، ومركز شرطة فارسكو، وشرطة السياحة والأثار ببورسعيد، خلال حملة استمرت 3 أيام.

وأكد رئيس منطقة آثار دمياط وجود 14 تل أثري في مختلف أنحاء المحافظة، مشيراً إلى القيام بالكشف الأثري في "تل الدير" و"البراشية"، واكتشاف وجود جبانة كاملة بتل الدير، مؤكداً حاجة محافظة دمياط لإقامة متحف لعرض المقتنيات الأثرية.

ونفى "صالح" تعرض تل الدير لتعديات عقب ثورة 25 من يناير، مشيراً إلى أنه تم رصد العديد من محاولات التنقيب عن الآثار أسفل المنازل، خلال السنوات الماضية.