كواليس حلقة نصف النهائي من "ذا فويس سينيور"

شهدت حلقة نصف النهائي من برنامج "ذا فويس سينيور"، والتي أذيعت مساء الأربعاء، تفاعلا كبيرا من الحكام والجمهور، خاصة مع تقسيم الحلقة إلى نصفين، الحلقة الأولى والتي أذيعت أمس، اختار كلا من هاني شاكر وملحم زين، اثنين من فريقهما من أصل 4 أصوات، فيما ستشهد الحلقة المقبلة قيام نجوي كرم وسميرة سعيد بتصفية فريقيهما.

وشهدت حلقة الأمس العديد من الواقف الطريفة، حيث صعد ملحم زين على المسرح للغناء لتداعبه نجوى كرم قائلة "اختار تنضم لفريق"، فجاوبها "مع احترامي لجميع لجنة التحكيم اختار نجوي كرم".

وعقب إذاعة الحلقة علقت سميرة سعيد، عبر "انستجرام"، قائلة: "الليلة كان صعبان عليا هاني وكمان ملحم.. والأسبوع اللي جاي حكون بالمكان نفسه ولازم اختار. مين يا ترى حيكمّل معايا للحلقة النهائية؟".

وظهرت سميرة سعيد بإطلالة جديدة حيث ظهرت بشعر قصير جدا وارتدت القفطان المغربي.

أما نجوى كرم فقد ظهرت مرتدية فستانا أصفر طويلا.

ويأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي أتاحت للأصوات الشابة في جميع أنحاء العالم إثبات موهبتها، وأيضًا "ذا فويس كيدز" الذي كشف مواهب الأطفال الصغار، فيما يستهدف "ذا فويس سينيور" هذا العام شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم.

وتصدر برنامج "ذا فويس سينيور"، بعد انطلاق أولى حلقاته، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في مصر ولبنان؛ إذ لاقت الحلقة مشاهدات عالية.

وقد أوشك البرنامج علي الانتهاء ليتم الاعلان بعد حلقتين عن صاحب لقب "ذا فويس سينور" في موسمة الأول من شريحة كبار تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 70عاما.