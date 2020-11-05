الإعلامية يارا العشري أحدث إصابات كورونا في مهرجان الجونة

في أحدث إصابات فيروس كورونا المستجد، والتي لحقت بالضيوف والمشاركين في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، أعلنت الإعلامية خديجة خطاب، إصابة ابنتها الإعلامية الشابة يارا العشري، مقدمة برنامج "الخلاصة" على إذاعة "إينرجي"، بفيروس كورونا خلال تواجدها بالمهرجان.

وقالت "خطاب" في تصريح لـ "الوطن": "يارا سافرت لتغطية المهرجان، لكنها عادت إلى القاهرة، قبل حفل الختام لشعورها بالتعب".

وتابعت: "بعد عودة يارا من المهرجان كانت تعاني من حالة إعياء وإرهاق كما أحست بفقدان حاستي التذوق والشم، دون ارتفاع في درجة الحرارة، لذلك قامت بعمل مسحة للتأكد من حالتها، وظهرت نتيجتها إيجابية اليوم الأربعاء".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت إصابتها بكورونا عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك قائلة: "ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة، والنتيجة لسه طالعة، وللاسف كورونا- أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت، أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل، ماتستهونوش خلو بالكم كورونا رجع بشدة- ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب- ربنا يحافظ عليكم يارب- ادعولى".

وكشف مطرب الراب ويجز، تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجد في مهرجان الجونة، مؤكدًا بقوله: "الوضع مش صعب".

وقال "ويجز"، خلال فيديو نشره عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابه الشخصي عى "إنستجرام"، إنّ حالته مستقرة ولم تشهد أي سوء، حيث يقضي فترة العزل بصحبة صديقه في الجونة.

وكان "ويجز"، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في مهرجان الجونة السينمائي، مُطالبًا أصدقاءه الذين التقى بهم طوال الأيام الماضية، بضرورة إجراء التحاليل الطبية للتأكد من مدى سلامتهم.وأقيم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة في الفترة من 23 أكتوبر إلى 30 أكتوبر 2020، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.