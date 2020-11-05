جدل بين ترامب وبايدن حول الفوز بولاية ميتشجان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوزه بأصوات ولاية ميشيجان رغم تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن بنحو 49.8 بالمائة من الأصوات مقابل 48.6 بالمائة لصالح ترامب.

ونشر ترامب تغريدة قال فيها: "لقد فزنا، ولأغراض التصويت الانتخابي ، بولاية بنسلفانيا، وولاية جورجيا، وولاية نورث كارولينا، بالإضافة إلى ذل ، وبموجب هذا نعلن الفوز بولاية ميشيغان".

بينما نقلت العربية عن وكالة "أسوشيتد برس" في نبأ عاجل لها فوز بايدن بأصوات ولاية ميتشجان.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية فإن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حصل على 248 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، البالغة 538، فيما حصل الرئيس والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، على 214 صوتا من الناخبين الكبار.

وكل مرشح بحاجة إلى نيل 270 من أصوات المجمع الانتخابي حتى يفوز بالانتخابات، وهو ما لم يبلغه أي من المرشحين، حتى الآن، وسط منافسة محمومة.

والقاعدة المعمول بها في أغلب الولايات الأمريكية هي أن الفائز يحصل كل شيء، وبالتالي فإن الحزب الذي يفوز بأغلبية الأصوات في ولاية ما ينتهي به الأمر إلى أخذ كافة مقاعد المندوبين في تلك الولاية.