مايكل مورجان: ترامب سيلجأ للمحكمة العليا حال خسارته بالانتخابات

قال مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم، أكد فيه تشكيكه في التصويت بالبريد منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما سيضطره للجوء للمحكمة العليا، وهو السيناريو الذي يتوقعه الكثيرون.

وأضاف "مورجان"، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الانتخابات الأمريكية الحالية ليست اختلافا بين المرشحين، ولكنها اختلاف في الأجندات المختلفة للأحزاب الأمريكية والسياسة الداخلية والخارجية لها، موضحا أن الجميع يتمنى أن تظل أمريكا بشكلها المعهود في حل المشكلات، حيث يجب حلها في المحاكم وليس في الشارع الأمريكي.

وأكد أن ولاية "ميتشجان" كانت لصالح الرئيس ترامب حتى وقت قريب، بينما جاء تحولها حاليا إلى الجانب الديمقراطي وهو ليس بالأمر المطمئن، وفي حال نجح ترامب في حصد عدد أصوات أكبر في ولاية "بنسلفنيا" ستضعه في مصدر قوة كبير أمام جو بايدن، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لوجود خطأ بشري في فرز أصوات الناخبين، حيث تم فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات بالعديد من الولايات، وذلك بسبب تصويت 100 مليون ناخب عبر البريد وهي سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.